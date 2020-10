GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 ottobre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 7 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina ad Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che sta meditando di far giocare ben cinque giocatori offensivi, tutti insieme, nella sua formazione tipo. Juan Cuadrado, Dejan Kulusevski, Federico Chiesa con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala potrebbe non essere utopia.

Si parla, poi, del derby Inter-Milan, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:00. I nerazzurri sperano di recuperare bene tutti i sudamericani, i rossoneri, invece, si augurano di avere Alessio Romagnoli, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Tutti negativi i tamponi del Napoli. Stasera c’è Italia-Moldova: formazione sperimentale per gli azzurri di Roberto Mancini.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>