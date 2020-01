Serie A Femminile – Milan-Roma 3-2: Ganz fa sua la sfida Champions

NEWS MILAN – Davanti a Franco Baresi e Mauro Tassotti, ieri pomeriggio al ‘Vismara‘, il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha rimontato, da 0-2 a 3-2, e battuto la Roma Femminile allenata da Betty Bavagnoli, aggiudicandosi, di fatto, uno scontro importantissimo in vista della qualificazione alla prossima Champions League femminile.

Ha parlato dell’impresa delle Rossonere di Ganz, questa mattina, ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola, che ha ricordato come, dopo essere andate sotto di due gol contro le Giallorosse (doppietta dell’attaccante francese Lindsey Thomas), le ragazze del Milan Femminile siano state in grado di reagire alla grande.

Il successo è stato griffato da Berglind Björg Thorvaldsdottir, attaccante islandese appena arrivata in rossonero, che ha realizzato una doppietta, di cui il secondo gol all’89′, e dalla centrocampista sudafricana Refiloe Jane, al suo primo gol con la maglia del Milan Femminile. Per le sue dichiarazioni nel post-partita, continua a leggere >>>

