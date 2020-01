Milan Femminile, Refiloe Jane: “Molto felice per il mio primo gol”

NEWS MILAN – Refiloe Jane, centrocampista sudafricana classe 1992, è andata a segno nella vittoria in rimonta, 3-2, al ‘Vismara‘ del Milan Femminile di Maurizio Ganz sulla Roma Femminile di Betty Bavagnoli. Queste le dichiarazioni di Refiloe Jane, ai microfoni di ‘Milan TV‘, nell’immediato post-partita.

“Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol e ancora di più perché è stato il gol del pareggio. La squadra ha lottato fino alla fine ed è stata premiata. Avevamo preparato molto bene la partita durante la settimana ed eravamo determinate a vincere oggi. Le compagne sono tutte molto felici per me, c’era molta attesa per questo gol in ogni partita che abbiamo giocato, ogni volta le mie compagne mi dicevano: “Oggi segni” e sono felice di avercela finalmente fatta. Sono molto contenta per i tre punti”.

Per il commento, invece, dell’allenatore delle Rossonere, Ganz, piuttosto soddisfatto dell’incredibile secondo tempo delle sue ragazze, continua a leggere >>>

