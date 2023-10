Scommesse, Fagioli: “Si dice che Tonali avesse ingenti debiti in giro”

Nicolò Fagioli ha parlato così di Sandro Tonali nel suo interrogatorio nell'indagine per le scommesse sportive su piattaforme illegali

Sta facendo molto rumore l'indagine sulle scommesse sportive su piattaforme illegali portata avanti dalla Procura di Torino e dalla Procura F.I.G.C. e che, finora, vede coinvolti Nicolò Fagioli , Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo . 'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato dei passaggi integrali e virgolettati dell'interrogatorio di Fagioli alla Procura di Torino ma 'Il Messaggero', in particolare, ha evidenziato le parole di Fagioli su Tonali.

Scommesse, le parole di Fagioli su Tonali

I due si sono conosciuti nel 2021, al raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia. “L’ho visto col telefonino e scommetteva, non sono riuscito a vedere se sul calcio o su altri sport, e gli ho chiesto cosa stesse facendo e lui mi rispose che potevo farlo anch’io perché i movimenti non erano tracciabili", ha detto Fagioli agli inquirenti.