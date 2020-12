Sassuolo-Milan, i numeri di Leao nella Serie A 2020-2021 | News

Sassuolo-Milan, i dati di Leao nel campionato in corso

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Rafael Leao, classe 1999, sarà il centravanti titolare del Milan di Stefano Pioli questo pomeriggio al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

A poche ore da Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A, ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato di Leao, sciorinandone numeri, dati e statistiche in questo campionato.

Fin qui, Leao ha giocato 8 gare su 11, per un totale di 508′ sul terreno di gioco. Ha segnato 2 reti, entrambe a ‘San Siro‘ nel 3-0 del Milan sullo Spezia lo scorso 4 ottobre 2020.

Leao, poi, ha fornito 3 assist (due per Zlatan Ibrahimovic, uno per Alexis Saelemaekers) nelle partite contro Inter e Roma. Ha tirato 3 volte in porta e 3 volte fuori, in totale, per una percentuale realizzativa del 33%.

Infine, Leao ha creato 9 occasioni da gol ed effettuato 2 sponde.