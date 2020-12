Sassuolo-Milan 1-2, la moviola: Mariani convince | Serie A News

Sassuolo-Milan 1-2, il giudizio sulla prestazione di Mariani

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Voto 6,5, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, a Maurizio Mariani, arbitro della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), per la prestazione offerta in Sassuolo-Milan 1-2 di ieri pomeriggio al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia.

Una conduzione di gara lineare, in cui Mariani è stato ben assistito da Daniele Doveri, presente al V.A.R.. Come nel caso della rete annullata a Hakan Çalhanoğlu. Nell’occasione del gol del turco, il fantasista spagnolo Brahim Díaz è in posizione regolare, ma il V.A.R., lavorando di fino, ha scovato la posizione, millimetrica, di Alexis Saelemaekers, su lancio di Pierre Kalulu, all’inizio dell’azione.

Curiosità. La rete da record (6.76”) di Rafael Leão, in avvio di gara, tecnicamente è irregolare. Questo perché quando Brahim Díaz batte il calcio d’inizio, l’attaccante portoghese è con una gamba dentro la metà campo del Sassuolo. Non può, però essere materia da V.A.R., ed era impossibile da cogliere in diretta. Nessun dubbio di Mariani, invece, sulla rete del raddoppio del Milan contro il Sassuolo.

Theo Hernández tocca il pallone in avanti, Sandro Tonali è in fuorigioco ma si disinteressa dell’azione e si ferma, come tutti i giocatori del Sassuolo. Il terzino francese prosegue l’azione e poi serve Saelemaekers per il gol dello 0-2. C’è, infine, la punizione nel finale da cui scaturisce il gol di Domenico Berardi. Netto fallo, e giusta ammonizione, di Alessio Romagnoli su Jérémie Boga. Calciomercato Milan: vice Ibra, tutto su Luka Jovic! Vai alla news >>>