Sampdoria-Milan 1-2: “Diavolo, veloce anche senza Zlatan” | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2: il commento de ‘La Gazzetta dello Sport’

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Non è soltanto bello e sbarazzino. Il Milan di Stefano Pioli sa anche vincere soffrendo. Lo aveva fatto giovedì sera, in Europa League, a ‘San Siro‘ contro il Celtic. Lo ha fatto ieri sera, a ‘Marassi‘, in occasione di Sampdoria-Milan per un 1-2 finale che avrebbe potuto essere 1-4 ma anche 2-2.

“Si vincono così gli Scudetti“, ha evidenziato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, che ha spiegato l’enorme forbice differenziale nel possibile risultato adducendo, come prove, le tre grandi palle-gol sprecate da Ante Rebić per il Milan, ma anche il colpo di testa al 94′ di Albin Ekdal che avrebbe potuto riscrivere le sorti del match.

Il Milan, intanto, non si ferma più: 26 punti conquistati sui 30 disponibili, 8^ vittoria su 10 gare di campionato. Qualche segnale negativo, secondo la ‘rosea‘, si è però visto. Questo perché non si possono concedere giocatori come Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Rafael Leão e Zlatan Ibrahimović così a cuor leggero.

Se, in difesa, Matteo Gabbia non ha fatto rimpiangere il danese, e se Ibra è insostituibile a prescindere, era chiaro che Sandro Tonali avrebbe dato un gioco diverso al Milan rispetto a quando gioca Bennacer. Passi in avanti, ieri sera, del numero 8 rossonero ed una prestazione positiva. Senza dubbio, però, la manovra dei rossoneri è stata meno ragionata e più frenetica.

Non ha aiutato, particolarmente, la serata opaca di due dei tre trequartisti del 4-2-3-1 di Pioli in Sampdoria-Milan, ovvero Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz, nonché quella dello stesso Rebić, molto vicino al gol in un paio di circostanze. Il croato, ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale, non è lo stesso del 2019-2020, ma rappresenta comunque un valido punto di riferimento in attacco.

Malgrado tutto, il Milan vola. La continuità è la sua arma migliore. Il Diavolo mantiene 5 punti di vantaggio sull'Inter e 6 su Juventus e Napoli: nel post-lockdown, ha incamerato già 56 punti. Si arriva a 71 se si considera l'intero anno solare 2020. Un lavoro sublime, quello di Pioli e dei suoi ragazzi. Che, oltretutto, sono arrivati alla 30^ gara consecutiva di campionato con almeno un gol realizzato: primato storico.