Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Parole importanti

"Obiettivamente dalle italiane ci si poteva aspettare di più, soprattutto dal Milan e dalla Juventus". Così Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, ha commentato il tracollo del Diavolo contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Ecco il suo intervento su 'La Gazzetta dello Sport'. "I rossoneri hanno perso a Zagabria contro avversari inferiori dal punto di vista tecnico. È vero che tutt’e due hanno la possibilità di andare avanti, vincendo i playoff, ma per riuscirci è necessario che si sveglino e che non commettano più gli errori tanto clamorosi quanto banali visti nell’ultimo turno".

Sacchi: "La storia del Milan merita di più. I dirigenti riflettano su..."

Sacchi poi continua a parlare dei rossoneri: "Il Milan mi ha deluso ancora una volta. Prestazione da dimenticare. Ma qui il problema è che gli errori sono stati commessi fin dall'inizio della stagione, e adesso porvi rimedio diventa difficile". Poi un passaggio sulla dirigenza: "A mio avviso è necessario che i dirigenti riflettano su ciò che è stato fatto, perché la storia del Milan merita molto di più di ciò che stiamo osservando". Per finire un appello: "E, per favore, non diamo colpe a Sergio Conceicao che è appena arrivato...".