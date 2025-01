Milan, Sacchi: “Deve stare molto attento. Conceicao andava preso…”

Su Conceicao

«Premesso che io ho il Milan nel cuore e che vorrei aiutarlo a raggiungere grandi traguardi, devo ammettere che un allenatore come Conceicao andava preso all'inizio della stagione, così che potesse costruire la squadra in base alle sue esigenze. Qui, invece, dopo l'esperienza di Fonseca, si trova a gestire un gruppo di ragazzi che lui non ha scelto. E, logicamente, fa fatica. Il Milan ha bisogno di elementi affidabili, lo ripeterò finché avrò un filo di voce. Mi è dispiaciuto che Conceicao sia stato criticato per la sua reazione con Calabria: cose che possono capitare. Atteggiamento esagerato, probabilmente, però lui sta cercando di dare uno spirito alla squadra e la società deve aiutarlo in questo lavoro».