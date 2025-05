Sacchi: “Il Milan non è una squadra e ci sono quattro motivi precisi”

"Vedere il Milan ridotto così male mi mette una grande tristezza, perché io sono legato a quell’ambiente, ai tifosi, a quei colori". Così Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha parlato della situazione attuale in casa Milan, dopo il ko in Coppa Italia contro il Bologna. Ecco il suo pensiero in un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport': "Osservando la finale di Coppa Italia, meritatamente persa contro il Bologna, ho avuto la conferma di ciò che penso dall’inizio di questa stagione: il Milan non è una squadra, e non lo è per alcuni motivi precisi. Ne elenco quattro, in ordine di importanza". PROSSIMA SCHEDA>>>