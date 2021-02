Roma-Milan, Pioli: “I vincenti sanno come rialzarsi” | Serie A News

Verso Roma-Milan: le parole di Pioli alla vigilia del match

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato ieri in conferenza stampa, a Milanello, i temi principali di Roma-Milan. La gara, in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico‘, è il posticipo della 24^ giornata di Serie A. Confronto importantissimo, poiché dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre in campionato. Può valere un posto nella prossima edizione della Champions League.

Pioli rimanda l’appuntamento con la sua 40^ vittoria da allenatore del Milan da tre settimane, da quel 4-0 sul Crotone dello scorso 7 febbraio: la sua percentuale di vittorie da tecnico del Diavolo, è quasi del 55%. Completano il quadro, finora, 20 pareggi e 12 sconfitte tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Roma-Milan, pertanto, può essere doppiamente importante per Pioli che ha provato a ‘silenziare’ i recenti campanelli d’allarme suonati contro Spezia, Inter e Stella Rossa.

“Stiamo cercando di diventare una squadra vincente ed i vincenti provano nuove soluzioni: non restano sulle sconfitte”, ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. “Nelle ultime gare non siamo stati all’altezza a livello tecnico e tattico, ma non c’è un problema fisico – così l’allenatore alla vigilia di Roma-Milan -. Dobbiamo tornare a giocare di più nella metà campo avversaria: questo è un obiettivo anche per la partita contro la Roma“.

Pioli è consapevole di quanto sia importante questo Roma-Milan in chiave Champions: “È uno scontro diretto. I punti valgono di più, cominciano tre settimane che ci vedranno impegnati tante volte. È il momento di spingere e di metterci alla prova. Siamo stati elogiati tantissimo, ora veniamo criticati giustamente perché non siamo riusciti ad essere all’altezza – ha proseguito il tecnico rossonero -. Non cambia niente, però, all’interno dello spogliatoio”.

"Non ci siamo esaltati troppo prima, non dobbiamo essere depressi adesso – la convinzione di Pioli -. Le motivazioni le abbiamo: il momento è decisivo, da marzo in avanti si decide il campionato, si decide l'Europa League. Vogliamo essere protagonisti fino alla fine, le critiche ci devono aiutare a dare qualcosa in più". Chiosa su Alessio Romagnoli: "Non cerchiamo colpevoli. Ci sta che un giocatore possa non essere al 100%: lui, in particolare, ha giocato tanto".