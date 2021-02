Roma-Milan: “Ibrahimovic con la fame da digiuno” | Serie A News

Verso Roma-Milan: Ibrahimovic vuole riprendere a segnare

Stasera, alle ore 20:45, si giocherà Roma-Milan allo stadio ‘Olimpico‘ e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, vuole mettersi alle spalle il duro periodo. Della squadra di Stefano Pioli e suo personale. Salterà, per infortunio, il duello con Edin Džeko: l’assist perfetto, dunque, per Zlatan che proverà a rubare la scena nella notte della Capitale.

All’andata, in Milan-Roma 3-3 dello scorso 26 ottobre 2020, Ibrahimovic fu protagonista assoluto con una doppietta contro i giallorossi. Stasera il bomber nativo di Malmö cerca nuovamente quell’energia perduta. Infatti, Ibra non va in gol da ben quattro gare consecutive tra Serie A ed Europa League. Vale a dire Spezia e Inter in campionato e le due contro la Stella Rossa in Europa.

Non è un caso, probabilmente, se la crisi del Diavolo è iniziata proprio in concomitanza con l’eclissi di Zlatan. Il quale, a partire da Roma-Milan, vuole tornare a suonare la carica. Ibrahimovic, ha rivelato il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ha chiesto al tecnico rossonero Pioli di modificare un po’ l’atteggiamento in fase offensiva, di modo che non si ritrovi più da solo, in mezzo ai difensori avversari, a battagliare contro i mulini a vento.

Ibrahimovic è ben consapevole di come questo sia uno scontro diretto per la prossima Champions League e che, pertanto, vincerlo farebbe tutta la differenza del mondo. Il numero 11 rossonero vorrebbe andare a Sanremo, la prossima settimana, con uno o più gol nel suo bottino. Magari reti decisive per un successo del Milan in casa della Roma, la quale, giova ricordare, non ha ancora mai battuto una grande in questa stagione. Mourinho sull’obiettivo di mercato del Milan: è sfida aperta? VAI ALLA NOTIZIA >>>