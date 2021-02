CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 28 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con le partite di Juventus e Lazio nel sabato di Serie A. Mentre i biancocelesti sono crollati 2-0 a Bologna (con Ciro Immobile che ha sbagliato un calcio di rigore in apertura), i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 sul campo dell’Hellas Verona.

E se l’Inter, oggi pomeriggio, dovesse battere a ‘San Siro‘ il Genoa, andrebbe a +10 dai Campioni d’Italia in carica … e in uscita. In alto, sotto la testata, si parla del posticipo serale del 24° turno, l’importantissimo Roma-Milan dello stadio ‘Olimpico‘.

Spazio, dunque, alle parole dei tecnici Paulo Fonseca e Stefano Pioli con le ultime di formazione. All'esterno, volano Bayern Monaco, PSG, Manchester City (20^ vittoria di fila!) e Barcellona.