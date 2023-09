Roma-Milan 1-2, Pioli: “Vogliamo la seconda stella” | Serie A News

La partita si è complicata, per il suo Milan, quando è stato espulso Fikayo Tomori. Lì la Roma ha ripreso vigore. «Stavo cambiando sia lui sia Ruben Loftus- Cheek, purtroppo sono arrivato tardi. Ma anche in inferiorità numerica abbiamo sofferto con personalità e generosità». Finalmente il calciomercato è chiuso e Pioli si è detto soddisfatto per quanto fatto dai dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, con la regia di Gerry Cardinale, anche ieri sugli spalti per seguire il suo Milan.

«Sono molto soddisfatto di quanto fatto dalla società, era il momento di cambiare qualche faccia. Luka Jović faceva parte della lista degli attaccanti che stavamo cercando. Arriva da una stagione un po’ difficile, ma è un giocatore di qualità e di talento. Uno così e con la motivazione giusta può sempre far comodo, sono sicuro che ci darà una mano. Abbiamo preso un altro centravanti perché giocheremo tante partite e vogliamo essere ambiziosi. Al ritorno dalla sosta, quando avremo sette partite in 21 giorni, ci sarà spazio per tutti: per mantenere alta la prestazione non è possibile giocare sempre».

"Sorteggio Champions? Giocatori senza timori, ansie o paure" — Roma-Milan, però, per il Diavolo di Pioli è stato soltanto il primo di una serie di esami importanti. In primis, il derby del prossimo 16 settembre. «L’Inter? Sarà un esame difficile, è un avversario di altissimo valore ma ci prepareremo bene. Tutte e due vogliamo vincere la seconda stella, sarà un’occasione per misurarci. Il sorteggio Champions? Mi è piaciuta la reazione dei miei giocatori. Non ho visto timori, ansie o paure. Ho visto stimolo, eccitazione, entusiasmo. Sappiamo che la Champions League è la Champions ma noi siamo il Milan e vogliamo affrontare ogni singola partita con la voglia di vincere. Sandro Tonali e Gianluigi Donnarumma con me hanno dato tutto, abbiamo fatto un percorso bello insieme e li saluteremo con piacere». Milan, già prenotato il centravanti per il 2024 >>>

