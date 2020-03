Rivoluzione Gazidis: Elliott gli consegna le chiavi del Milan

NEWS MILAN – Come viene sottolineato dal Corriere della Sera, certi gesti valgono più di mille parole. In attesa dell’ufficialità del licenziamento di Boban (che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi), Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha incontrato Stefano Pioli (ecco cosa si sono detti) a due giorni dalla sfida contro il Genoa.

Gazidis era solo a Milanello, senza la presenza di Maldini, Massara e ovviamente Boban. Questa è la prova che il sudafricano ha completamente nelle sue mani il club rossonero: nei giorni scorsi la proprietà è stata chiarissima e ha dato piena fiducia al sudafricano, ma ora serve un salto di qualità nella gestione della società. Insomma, l’amministratore delegato avrà la massima responsabilità e giocherà questa partita molto difficile da “titolare”.

Per quanto riguarda Maldini, invece, la situazione non è ancora definita. Il direttore dell’area tecnica non ha preso la sua decisione, ma la sensazione è che al termine della stagione andrà via. L’amore dell’ex capitano per i colori rossoneri è cosa risaputa, ma difficilmente potrà coesistere negli anni con Gazidis, anche perchè Ralf Rangnick (che dovrebbe essere il prossimo allenatore del Milan), è stato bocciato pubblicamente dallo stesso dirigente.

Infine concludiamo con Pioli, che sta dimostrando ancora una volta tutta la sua professionalità. Gazidis, nel colloquio con il tecnico, ha ribadito in lui la massima fiducia, ma è chiaro che l’allenatore è consapevole del fatto che il suo futuro sulla panchina rossonera è appeso a un filo. Nonostante questo Pioli sta dando il massimo, pensando esclusivamente al campo e alla possibilità di portare il Milan in Europa. Le decisioni definitive non sono state ancora prese, e dunque l’ex Inter cercherà in tutti i modi di tenersi stretta la panchina. Ci riuscirà? Poche settimane e sapremo. Intanto un ex compagno di squadra di Ibrahimovic attacca lo svedese, continua a leggere >>>

