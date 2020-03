Addio Boban, il croato licenziato per giusta causa. Oggi l’ufficialità

NEWS MILAN – E’ finita tra Boban e il Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri il croato ha ricevuto la lettera di licenziamento dal club rossonero per giusta causa dopo le dichiarazioni rilasciate una settimana fa alla Gazzetta dello Sport. Sotto accusa il contenuto e il fatto che l’intervista non era stata autorizzata. Elliott l’ha ritenuta troppo dura per poterci passare sopra, e dunque si è intrapresa la strada del licenziamento.

In questa situazione surreale dovrà essere bravo Pioli a proteggere la squadra da tutto ciò che succede in società. Martedì si sono presentati a Milanello Boban e Maldini, mentre ieri è stata la volta di Gazidis. Ovviamente da solo. Una presenza facilmente interpretabile come il passaggio di consegne fra l’area sportiva e l’uomo forte della proprietà, con un messaggio che sembra essere piuttosto chiaro: il punto di riferimento adesso è l’amministratore delegato.

Gazidis, nella sua mezz’oretta di permanenza a Milanello, ha parlato con Pioli. Il dirigente ha informato l’allenatore sulla situazione Boban, ha chiesto di isolarsi e isolare i giocatori dalle vicende extra-campo e soprattutto ha ribadito una grande fiducia nei suoi confronti. Questa fiducia non sembra di facciata, ma ovviamente Pioli dovrà disputare un grande finale di stagione per cercare una conferma che comunque appare complicata. Infine, sempre incerto il futuro di Paolo Maldini. Come detto in più occasioni, Elliott non vuole dare il benservito anche a lui, ma senza Boban la situazione cambia completamente: l’ipotesi più probabile al momento è un addio amaro al termine della stagione. Intanto finalmente sono stati decisivi i giorni e gli orari di Lecce-Milan e Milan-Roma, continua a leggere >>>

