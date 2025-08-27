Prima pagina Tuttosport: “Milan, dopo Harder ecco Rabiot”

Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 27 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 27 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle strategie di calciomercato della Juventus per questi ultimi giorni della finestra estiva. Il direttore generale del club bianconero, Damien Comolli, tratta il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG ... ma senza fare follie. Nell'eventualità, infatti, c'è sempre Dušan Vlahović, corteggiato sempre dal Milan di Massimiliano Allegri.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 27 agosto 2025

La Juve, con la cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest, apre le porte per l'arrivo di Arnau Martínez. Intanto, Edon Zhegrova vuole lasciare il Lille e spinge per finire nella Torino bianconera, ma occhio all'Olympique Marsiglia sullo sfondo. Un ex juventino, Adrien Rabiot, potrebbe fare da apripista a Vlahović e finire al Milan. Mentre l'Inter si gode un ottimo Petar Sučić, il Torino pensa a un cambio in difesa: via Saúl Coco, richiesto dallo Spartak Mosca e dentro Carlos Cuesta dal Galatasaray.

