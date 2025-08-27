Prima pagina Tuttosport: “Milan, dopo Harder ecco Rabiot”

La Juve, con la cessione di Nicolò Savona al Nottingham Forest, apre le porte per l'arrivo di Arnau Martínez. Intanto, Edon Zhegrova vuole lasciare il Lille e spinge per finire nella Torino bianconera, ma occhio all'Olympique Marsiglia sullo sfondo. Un ex juventino, Adrien Rabiot, potrebbe fare da apripista a Vlahović e finire al Milan. Mentre l'Inter si gode un ottimo Petar Sučić, il Torino pensa a un cambio in difesa: via Saúl Coco, richiesto dallo Spartak Mosca e dentro Carlos Cuesta dal Galatasaray.