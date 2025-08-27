Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, c’è Rabiot”

Il Napoli è molto vicino a Rasmus Højlund e a un passo da Eljif Elmas: il tecnico Antonio Conte avrà due armi in più nel suo arsenale. La Juventus, pronta a cedere Nicolò Savona al Nottingham Forest, è pronta a lanciare un nuovo assalto all'attaccante Randal Kolo Muani del PSG, in bianconero in prestito negli ultimi sei mesi.
La Fiorentina è vicina a Victor Lindelöf, difensore svedese in uscita dal Manchester United, mentre la Roma tratta con il Chelsea l'acquisizione dell'esterno offensivo Tyrique George. Uno dei colpi dell'ultimo mercato, Petar Sučić, si è già preso l'Inter: con lui e Andy Diouf, nerazzurri già nel futuro.
