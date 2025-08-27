Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Il Milan ci prova per Rabiot”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile arrivo di Adrien Rabiot al Milan in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Contatto con l'Olympique Marsiglia, che chiede 15 milioni di euro per il centrocampista francese classe 1995. Su di lui anche Tottenham e Aston Villa; la madre-agente prende tempo.
Il Napoli è molto vicino a Rasmus Højlund e a un passo da Eljif Elmas: il tecnico Antonio Conte avrà due armi in più nel suo arsenale. La Juventus, pronta a cedere Nicolò Savona al Nottingham Forest, è pronta a lanciare un nuovo assalto all'attaccante Randal Kolo Muani del PSG, in bianconero in prestito negli ultimi sei mesi.
La Fiorentina è vicina a Victor Lindelöf, difensore svedese in uscita dal Manchester United, mentre la Roma tratta con il Chelsea l'acquisizione dell'esterno offensivo Tyrique George. Uno dei colpi dell'ultimo mercato, Petar Sučić, si è già preso l'Inter: con lui e Andy Diouf, nerazzurri già nel futuro. PROSSIMA SCHEDA
