Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Allegri vuole Rabiot”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Allegri vuole Rabiot”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan, Allegri vuole Rabiot'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 27 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il tentativo del Milan di regalare al suo allenatore, Massimiliano Allegri, il suo pupillo Adrien Rabiot per il centrocampo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, già in contatto con l'Olympique Marsiglia e con la madre-agente del giocatore.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 27 agosto 2025

GUARDA QUILE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Sprint finale per Rasmus Højlund al Napoli, con gli azzurri in pressing anche per Eljif Elmas - cavallo di ritorno - del RB Lipsia. La Juventus è vicina a piazzare due cessioni: Nicolò Savona al Nottingham Forest e Tiago Djaló al Beşiktaş. La Roma, invece, rappresentata a Londra dal direttore sportivo Frederic Massara, tratta con il Chelsea l'arrivo di Tyrique George.

Spazio, quindi, al ritorno dei playoff di Champions League, con il Fenerbahçe di José Mourinho chiamato a sfidare il Benfica a Lisbona dopo lo 0-0 dell'andata a İstanbul e alla possibile convocazione di Federico Chiesa nella Nazionale Italiana del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso. Alle porte le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali contro Estonia e Israele.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Milan, dopo Harder ecco Rabiot”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, c’è Rabiot”

© RIPRODUZIONE RISERVATA