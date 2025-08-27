Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Allegri vuole Rabiot”

Sprint finale per Rasmus Højlund al Napoli, con gli azzurri in pressing anche per Eljif Elmas - cavallo di ritorno - del RB Lipsia. La Juventus è vicina a piazzare due cessioni: Nicolò Savona al Nottingham Forest e Tiago Djaló al Beşiktaş. La Roma, invece, rappresentata a Londra dal direttore sportivo Frederic Massara, tratta con il Chelsea l'arrivo di Tyrique George.
Spazio, quindi, al ritorno dei playoff di Champions League, con il Fenerbahçe di José Mourinho chiamato a sfidare il Benfica a Lisbona dopo lo 0-0 dell'andata a İstanbul e alla possibile convocazione di Federico Chiesa nella Nazionale Italiana del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso. Alle porte le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali contro Estonia e Israele.
