Prima pagina Tuttosport: 'Juventus, ti amo: firmato Yildiz'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una svolta nella trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yıldız con la Juventus. Accordo trovato prima dell'estate, va soltanto formalizzato: il padre è in arrivo in città per mettere tutto ... bianco su nero. Mentre David Trezeguet approva la composizione del nuovo attacco della 'Vecchia Signora', l'ex portiere Samir Ujkani è contento per la scelta della Juve di puntare su Edon Zhegrova.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 settembre 2025

Calciomercato estivo incompiuto per il Torino di Urbano Cairo: squadra incompleta, corta, quella messa a disposizione del tecnico Marco Baroni. Ma le casse societarie fanno registrare un attivo di 22 milioni di euro. In casa Inter, l'allenatore Cristian Chivu è alle prese con la grana Hakan Çalhanoğlu: dalle voci sul Galatasaray ad una difficile compatibilità tattica con il modulo del rumeno. Intervista in esclusiva, infine, con Pierpaolo Marino che parla di com'è andato il mercato estivo in Serie A.

