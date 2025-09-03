Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ti amo: firmato Yildiz”

Calciomercato estivo incompiuto per il Torino di Urbano Cairo: squadra incompleta, corta, quella messa a disposizione del tecnico Marco Baroni. Ma le casse societarie fanno registrare un attivo di 22 milioni di euro. In casa Inter, l'allenatore Cristian Chivu è alle prese con la grana Hakan Çalhanoğlu: dalle voci sul Galatasaray ad una difficile compatibilità tattica con il modulo del rumeno. Intervista in esclusiva, infine, con Pierpaolo Marino che parla di com'è andato il mercato estivo in Serie A.
