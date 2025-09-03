Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus da paura: attacco da 493 gol”

Davanti non sta messo male neanche il Napoli, che, con l'infortunio di Romelu Lukaku in pre-campionato, ha aggiunto nel ruolo di centravanti due come Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund. Prime parole, poi, da giocatore dell'Inter per il difensore svizzero Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City e obiettivo rilancio, nella Roma di Gian Piero Gasperini, per Lorenzo Pellegrini.
Questo nonostante il contratto di uno dei capitani giallorossi andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Inchiesta, infine, del 'CorSport' sul calciomercato e su come vengono utilizzati dalle squadre italiane i soldi generati dalle cessioni. Soltanto il 17,9% del budget viene speso per i giocatori del nostro Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA