Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus da paura: attacco da 493 gol”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Juventus da paura: attacco da 493 gol'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incredibile batteria di attaccanti che Igor Tudor avrà a disposizione per la sua Juventus nella stagione 2025-2026. Sei protagonisti (a Francisco Conceição, Kenan Yıldız e Dušan Vlahović si sono aggiunti Jonathan David, Loïs Openda e Edon Zhegrova) per un reparto da ben 493 gol in carriera.

Davanti non sta messo male neanche il Napoli, che, con l'infortunio di Romelu Lukaku in pre-campionato, ha aggiunto nel ruolo di centravanti due come Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund. Prime parole, poi, da giocatore dell'Inter per il difensore svizzero Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City e obiettivo rilancio, nella Roma di Gian Piero Gasperini, per Lorenzo Pellegrini.

Questo nonostante il contratto di uno dei capitani giallorossi andrà in scadenza il 30 giugno 2026. Inchiesta, infine, del 'CorSport' sul calciomercato e su come vengono utilizzati dalle squadre italiane i soldi generati dalle cessioni. Soltanto il 17,9% del budget viene speso per i giocatori del nostro Paese.

