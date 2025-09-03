Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus da paura: attacco da 493 gol”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incredibile batteria di attaccanti che Igor Tudor avrà a disposizione per la sua Juventus nella stagione 2025-2026. Sei protagonisti (a Francisco Conceição, Kenan Yıldız e Dušan Vlahović si sono aggiunti Jonathan David, Loïs Openda e Edon Zhegrova) per un reparto da ben 493 gol in carriera.