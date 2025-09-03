Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, con Modric e Rabiot si vince”

Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, che domenica scorsa contro l'Udinese ha incassato la sua prima sconfitta in campionato da allenatore dei nerazzurri. Stesso modulo dell'anno passato, stessi difetti. E Arrigo Sacchi afferma: "Non è ancora la sua squadra".

Spazio, poi, al Milan, che, a centrocampo, in questa stagione, potrà contare sull'esperienza di due esperti campioni come Luka Modrić e Adrien Rabiot: genio, quantità e qualità al servizio del tecnico Massimiliano Allegri. Appena arrivato alla Juventus, invece, l'attaccante belga Loïs Openda si candida subito per una maglia da titolare nella formazione di Igor Tudor.

Rinnovo di contratto in arrivo, a Napoli, per André-Frank Zambo Anguissa, mentre, in casa Roma, l'allenatore Gian Piero Gasperini vive già un momento di tensione, dopo la conclusione del calciomercato estivo. Sotto tiro il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara.

