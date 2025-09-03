Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, con Modric e Rabiot si vince”

Spazio, poi, al Milan, che, a centrocampo, in questa stagione, potrà contare sull'esperienza di due esperti campioni come Luka Modrić e Adrien Rabiot: genio, quantità e qualità al servizio del tecnico Massimiliano Allegri. Appena arrivato alla Juventus, invece, l'attaccante belga Loïs Openda si candida subito per una maglia da titolare nella formazione di Igor Tudor.
Rinnovo di contratto in arrivo, a Napoli, per André-Frank Zambo Anguissa, mentre, in casa Roma, l'allenatore Gian Piero Gasperini vive già un momento di tensione, dopo la conclusione del calciomercato estivo. Sotto tiro il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara.
