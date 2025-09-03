Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, con Modric e Rabiot si vince”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, che domenica scorsa contro l'Udinese ha incassato la sua prima sconfitta in campionato da allenatore dei nerazzurri. Stesso modulo dell'anno passato, stessi difetti. E Arrigo Sacchi afferma: "Non è ancora la sua squadra".