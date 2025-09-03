'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, che domenica scorsa contro l'Udinese ha incassato la sua prima sconfitta in campionato da allenatore dei nerazzurri. Stesso modulo dell'anno passato, stessi difetti. E Arrigo Sacchi afferma: "Non è ancora la sua squadra".
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter di Chivu e la super Juventus
EDICOLA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter di Chivu e la super Juventus
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 3 settembre 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Spazio, poi, al Milan, che, a centrocampo, in questa stagione, potrà contare sull'esperienza di due esperti campioni come Luka Modrić e Adrien Rabiot: genio, quantità e qualità al servizio del tecnico Massimiliano Allegri. Appena arrivato alla Juventus, invece, l'attaccante belga Loïs Openda si candida subito per una maglia da titolare nella formazione di Igor Tudor.
Rinnovo di contratto in arrivo, a Napoli, per André-Frank Zambo Anguissa, mentre, in casa Roma, l'allenatore Gian Piero Gasperini vive già un momento di tensione, dopo la conclusione del calciomercato estivo. Sotto tiro il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara. PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA