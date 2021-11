Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Potere Ibra”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 1° novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno (1-2) del Milan in casa della Roma. Decisivo Zlatan Ibrahimović con un gol su calcio di punizione ed il rigore del raddoppio procurato. Giallorossi infuriati con l'arbitro Fabio Maresca, chiesto un penalty su Lorenzo Pellegrini nel recupero.