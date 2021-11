Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan vince, la Roma recrimina

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo esterno (1-2) del Milan in casa della Roma. Decisivo Zlatan Ibrahimović con un gol su calcio di punizione ed il rigore del raddoppio procurato. Giallorossi infuriati con l'arbitro Fabio Maresca, chiesto un penalty su Lorenzo Pellegrini nel recupero. Il Napoli, senza Victor Osimhen, passa (0-1) sul campo della Salernitana grazie ad una rete di Piotr Zieliński. Tripletta, invece, per Dušan Vlahović nel 3-0 con cui la Fiorentina supera lo Spezia al 'Franchi'. L'Inter sorride contro l'Udinese (2-0) grazie ad una doppietta di Joaquín 'Tucu' Correa, mentre la Juventus è in crisi: -16 dalla vetta e in ritiro. Sei giocatori sotto accusa da parte del tecnico Massimiliano Allegri.