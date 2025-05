Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro: ‘Inter, eccomi'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 5 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con l'Inter e con Lautaro Martinez che si candida per tornare disponibile contro il Barcellona dopo l'uscita anticipata al termine del primo tempo della gara d'andata. Spazio, però, anche a Jannik Sinner, che da oggi tornerà in campo dopo il termine della squalifica e la Ferrari, che continua a faticare. Nella parte bassa, invece, un piccolo spazio per Genoa e Milan.