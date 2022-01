Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, effetto Serra”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 18 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, non può far altro che partire dalla rapina subita dai rossoneri di Stefano Pioli in Milan-Spezia 1-2 di 'San Siro'. L'arbitro Marco Serra concede un fallo su Ante Rebić nel finale di gara sul punteggio di parità, ma non la regola del vantaggio al Diavolo che, nel frattempo, era andato in gol con Junior Messias. Defraudato della vittoria, il Milan si disunisce incassando il gol della sconfitta in pieno recupero (96') da Emmanuel Gyasi.