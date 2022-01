Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serra toglie il primato al Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il furto subito ieri a 'San Siro' dal Milan. I rossoneri perdono nel recupero (96') contro lo Spezia per 1-2, ma prima si vedono cancellare dallo sciagurato arbitro Marco Serra di Torino la vittoria per 2-1. Il direttore di gara, infatti, non concede la regola del vantaggio nell'azione che porta al gol di Junior Messias. Diavolo, così, privato del primato momentaneo in Serie A ai danni dell'Inter. I vertici dell'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) si scusano con il Milan, ma ciò non cambia l'esito del match. Vittoria del Napoli in casa del Bologna per 2-0 grazie a una doppietta di Hirving Lozano mentre la Fiorentina ne rifila 6 al Genoa. Oggi spazio alla Coppa Italia, con Lazio-Udinese e Juventus-Sampdoria, e, infine, al calciomercato. La Lazio vuole Matías Vecino dall'Inter, mentre l'Atalanta fa muro alla doppia offerta del Newcastle per Robin Gosens e Duván Zapata.