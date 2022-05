Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, le mani sullo Scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 9 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della grande vittoria del Milan di Stefano Pioli in casa dell'Hellas Verona di Igor Tudor. Sotto per un gol di Marco Faraoni, il Diavolo reagisce subito. Sull'asse Rafael Leão-Sandro Tonali, per due volte a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo, ribalta l'esito della sfida. La chiude nel finale Alessandro Florenzi, al rientro dopo l'operazione al menisco.

A 180' dalla fine del campionato di Serie A, il Milan è a quota 80 punti, primo in classifica a +2 sull'Inter: tecnicamente, potrebbe diventare Campione d'Italia già la prossima domenica qualora battesse l'Atalanta ed i nerazzurri non andassero oltre il pareggio in casa del Cagliari.

I sardi, infatti, lottano ancora per la salvezza: ieri sera, in casa della Salernitana, prezioso 1-1 dei rossoblu giunto al 99' con un gol di testa di Giorgio Altare. Infine, stasera la 36^ giornata si chiuderà con un interessante Fiorentina-Roma, spareggio per un posto nell'Europa League 2022-2023. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 maggio 2022

