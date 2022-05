Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, scatto per lo Scudetto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Verona-Milan 1-3. Grazie a due assist di Rafael Leão e a due gol di Sandro Tonali, il Diavolo di Stefano Pioli vince in rimonta al 'Bentegodi' e torna a +2 sull'Inter in vetta alla classifica di Serie A. Il rientrante Alessandro Florenzi chiude il match. Si parla, quindi, di Salernitana-Cagliari 1-1, partita di elevata importanza in zona salvezza. Simone Verdi su rigore illude i granata, ripresi da un colpo di testa di Giorgio Altare nel recupero. In coda, quindi, resta tutto aperto. Stasera, al 'Franchi', il 'Monday Night' tra Fiorentina e Roma, di fatto, rappresenterà uno spareggio per un posto nella prossima Europa League. Spazio, infine, alle notizie su Juventus e Inter, che mercoledì daranno vita alla finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' nella Capitale. Mentre i bianconeri puntano sui gol di Paulo Dybala, alle sue ultime apparizioni con la 'Vecchia Signora', i nerazzurri sperano di recuperare Alessandro Bastoni in difesa.