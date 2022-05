Verona-Milan, Pioli: “Per essere ricordati dobbiamo vincere. Lo ha detto Ibra”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022

Renato Panno

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Siete andati sotto, ma l'avete ripresa: è il merito più grande di questa squadra. "La squadra ci crede perché sta bene in campo. I primi 25' sono stati di grande personalità, ma arriviamo a queste partite con un carico di esperienze passate che ci fanno capire che bisogna starci sempre dentro. I ragazzi sono veramente forti: c'è soddisfazione, perché abbiamo vinto una gara difficile. I ragazzi stanno affrontando nel migliore dei modi queste partite".

Le scelte iniziali sono state ripagate. "È il nostro modo di preparare le gare, studiamo bene gli avversari. Ho avuto tempo per conoscere questi ragazzi, ho scoperto in Tonali caratteristiche che prima conoscevo meno, ad esempio".

È il momento più bello per voi? "È la stagione della consapevolezza e della conferma delle nostre qualità. Non eravamo nei pronostici di nessuno a inizio stagione: stiamo portando a casa i frutti del nostro lavoro, che però non è ancora finito".

La crescita dei giovani è sotto gli occhi di tutti. Un commento sui paragoni che si avanzano su Tonali e Leao? "La crescita dei giovani passa attraverso l'esperienza. Anche nel momento in cui non sembrano capire le situazioni, quando sono intelligenti, alla fine sbocciano. Perché questi ragazzi hanno talento, e disponibilità nei miei confronti. Tonali e Leao hanno le loro qualità, non servono confronti, perché le caratteristiche sono troppo soggettivi".

Che tassello è questo per voi? "Sapevamo non ci fosse un domani, c'era solo oggi. Prima della partita Zlatan ha detto una cosa bellissima: i giocatori del Milan vengono ricordati per quello che hanno vinto, se vogliamo che si ricordino di noi abbiamo tre partite. Ora ce ne mancano due".

Quanto sarà lunga questa settimana? "Le settimane sono bellissime, lavoriamo con serenità. Sto pensando all'allenamento di domani, non a domenica". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

