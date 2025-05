Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Vamos: Lautaro comanda”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 6 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' si apre con l'Inter, chiamato questa sera al successo contro il Barcellona a San Siro in semifinale di Champions League per conquistare l'accesso all'ultimo atto dopo il 3-3 dell'andata. Nella parte bassa spazio anche al Milan, che ha vinto in rimonta contro il Genoa grazie alle giocate di Rafael Leao. Infine si parla anche di Jannik Sinner, tornato ad allenarsi dopo il patteggiamento di tre mesi, dal Napoli e della sua difesa da record e della media punti della Roma di Claudio Ranieri.