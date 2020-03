Pioli-Milan, esiste un gentlemen agreement sul contratto: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante i contatti avviati con Ralf Rangnick, alla fine Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, potrebbe confermare Stefano Pioli sulla panchina del Milan anche nella stagione 2020-2021.

Questo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in virtù del buon lavoro svolto alla guida dei rossoneri in questa complicata annata, eseguito con diligenza ed applicazione: Pioli sta guadagnando punti nella strada verso la conferma.

Vero, è sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con il club di Via Aldo Rossi, ma esiste anche un gentlemen agreement che permette al Diavolo di liberarsi dal vincolo o di rivedere gli accordi in base ai risultati sportivi ottenuti. E quest’ultimo è un concetto che, dalle parti di ‘Casa Milan‘, stanno facendo filtrare con più forza di recente.

I numeri di Pioli, da quando è al Milan, lo promuoverebbero su tutti i fronti. Per consultarli rapidamente, guarda questo video!!!

