Pioli fermato dal CoVid_19: un’assenza quasi storica | Milan News

Milan, Pioli sarà assente al ‘San Paolo’ di Napoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli è risultato positivo al coronavirus anche dopo il tampone molecolare. Un esame approfondito resosi necessario visto che, qualche giorno prima, Pioli era risultato positivo al CoVid_19 dopo un tampone rapido.

Pioli ha seguito ieri gli allenamenti del suo Milan collegato su ‘Zoom‘ con il suo vice, Giacomo Murelli. Nel frattempo, Pioli, utilizzando tutti i mezzi tecnologici a disposizione, ivi incluse le telefonate ai calciatori, manterrà vivi i contatti con la squadra e farà sentire la sua vicinanza.

Anche perché rischia di non andare in panchina nemmeno il giovedì dopo, a Lille, quando il Milan sarà in campo per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Sarà la prima volta che un allenatore del Milan non andrà in panchina per motivi di salute. Pertanto, l’assenza di Pioli in Napoli-Milan di Serie A è da intendersi quasi come una circostanza storica. È però accaduto che, a causa di una squalifica, un tecnico rossonero sia stato sostituito in panchina dal suo vice.

L’ultima volta, in casa rossonera, è stata il 21 gennaio 2019 quando Luigi Riccio sostituì Gennaro Gattuso in occasione di Genoa-Milan 0-2 a ‘Marassi‘. CALCIOMERCATO MILAN, NOVITÀ SUL FUTURO DI DOMINIK SZOBOSZLAI >>>