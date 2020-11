Milan, Pioli ancora positivo al coronavirus: a Napoli ci sarà Murelli | News

Milan, Pioli ancora positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è ancora positivo al coronavirus. Anche il tampone molecolare, dopo quello rapido effettuato venerdì mattina, ha confermato la positività di Pioli al CoVid_19. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘.

Pioli, asintomatico, si trova in quarantena, presso il proprio domicilio, già da quattro giorni. Visto l’esito del nuovo, completo tampone, l’allenatore emiliano non potrà essere presente al ‘San Paolo‘ per Napoli-Milan di domenica 22 novembre alle ore 20:45.

Al suo posto, come ampiamente prevedibile, ci sarà dunque, in panchina, lo storico vice Giacomo Murelli. Il secondo di Pioli, oggi pomeriggio in un centro sportivo di Milanello completamente sanificato, dirigerà gli allenamenti del Diavolo. Con la supervisione di Pioli via ‘Zoom‘.

All'appello di Murelli mancheranno ancora i giocatori impegnati in Nazionale, il cui rientro è previsto tra martedì e giovedì. Ci sarà invece Ante Rebić, che è rimasto a casa e che scalpita per un posto da titolare a Napoli.