Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Verso Parma: il Milan ritroverà Pulisic. Speranze di recupero per altri due giocatori

ULTIME MILAN NEWS

Verso Parma: il Milan ritroverà Pulisic. Speranze di recupero per altri due giocatori

Verso Parma: il Milan ritroverà Pulisic. Speranze di recupero per altri due giocatori
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha quasi completamente smaltito l'infortunio e sabato prossimo ci sarà allo stadio 'Tardini' per Parma-Milan. Ma potrebbe non essere l'unico giocatore a ritornare in campo per il Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Archiviato il successo (1-0) di 'San Siro' contro la Roma (decisivo un gol di Strahinja Pavlović al 39' sull'assist di Rafael Leão), il Milan di Massimiliano Allegri inizia la settimana che lo porterà nuovamente in campo sabato 8 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Tardini' per affrontare il Parma del giovane tecnico spagnolo Carlos Cuesta.

Parma-Milan con Pulisic. Sarà titolare? Dipenderà da lui

—  

In vista di Parma-Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i rossoneri recupereranno Christian Pulisic, capocannoniere stagionale del Diavolo con 6 gol e 2 assist in 8 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia. Pulisic, come si ricorderà - si era fermato al 31' dell'amichevole USA-Australia dello scorso 15 ottobre riportando una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

LEGGI ANCHE

Al 'Tardini', contro i ducali, 'Capitan America' ci sarà. Se da titolare oppure inizialmente in panchina dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni dello stesso numero 11 rossonero. Allegri, però, per la 'rosea', potrebbe ritrovare anche Adrien Rabiot, fermo più o meno dallo stesso periodo per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Un infortunio un po' più delicato rispetto a quello occorso a Pulisic. Pertanto, per il suo ritorno - anche se il centrocampista francese sta bruciando le tappe - serve un po' più di prudenza.

LEGGI ANCHE: Milan, una bella notizia per Allegri da Milanello che riguarda Pulisic e Rabiot >>>

Rabiot spinge per rientrare in Parma-Milan, anche soltanto per la panchina. Presumibile che, per il match contro gli emiliani, rientrino anche Santiago Giménez (sta smaltendo la botta alla caviglia) e, a tempo pieno, Fikayo Tomori, ieri già in panchina e gettato in campo solo nel recupero della partita contro la Roma. Il dolore al ginocchio sembra ormai superato.

Leggi anche
Milan, contro la Roma Maignan torna ‘Magic Mike’: “Scudetto? Non montiamoci la testa”
Moviola Milan-Roma, c’era il rigore per i giallorossi? La doppia ingenuità di Fofana

© RIPRODUZIONE RISERVATA