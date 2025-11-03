Al 'Tardini', contro i ducali, 'Capitan America' ci sarà. Se da titolare oppure inizialmente in panchina dipenderà dalle sensazioni e dalle condizioni dello stesso numero 11 rossonero. Allegri, però, per la 'rosea', potrebbe ritrovare anche Adrien Rabiot, fermo più o meno dallo stesso periodo per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Un infortunio un po' più delicato rispetto a quello occorso a Pulisic. Pertanto, per il suo ritorno - anche se il centrocampista francese sta bruciando le tappe - serve un po' più di prudenza.
Rabiot spinge per rientrare in Parma-Milan, anche soltanto per la panchina. Presumibile che, per il match contro gli emiliani, rientrino anche Santiago Giménez (sta smaltendo la botta alla caviglia) e, a tempo pieno, Fikayo Tomori, ieri già in panchina e gettato in campo solo nel recupero della partita contro la Roma. Il dolore al ginocchio sembra ormai superato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA