Milan, contro la Roma Maignan torna ‘Magic Mike’: “Scudetto? Non montiamoci la testa”

Mike Maignan, portiere francese classe 1995, protagonista assoluto - ieri sera a 'San Siro' - nel finale di Milan-Roma 1-0, con la parata salva-risultato sul calcio di rigore di Paulo Dybala all'82'. Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita
Il Milan di Massimiliano Allegri, ieri sera, ha battuto per 1-0 la Roma di Gian Piero Gasperini grazie al gol al 39', da centravanti vero, del difensore centrale Strahinja Pavlović ben servito da Rafael Leão. Se il Diavolo, però, è uscito con i tre punti da 'San Siro' è anche perché, all'82', il portiere rossonero Mike Maignan ha parato un calcio di rigore di Paulo Dybala.

Milan-Roma 1-0, così Maignan nel post-partita di 'San Siro'

Con questa vittoria, il Milan ha agganciato proprio la Roma (e l'Inter) a quota 21 punti in classifica, a - 1 dal Napoli capolista. Maignan si è preso il premio di migliore in campo del match e anche tanti applausi dai tifosi rossoneri. A fine partita, poi, 'Magic Mike' ha commentato l'esito della sfida contro i capitolini.

«È troppo presto per sognare lo Scudetto - ha detto Maignan, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - e dobbiamo andare avanti partita per partita. Siamo a novembre .... È vero che abbiamo grandi obiettivi, ma adesso non montiamoci la testa».

Il 'consiglio' di Filippi sul rigore di Dybala

Tornato un 'clean sheet' a un mese di distanza da Juventus-Milan 0-0 anche grazie alla prestazione di Maignan. A cui una mano, nel neutralizzare il penalty della 'Joya', l'ha data anche Claudio Filippi, da questa estate preparatore dei portieri del Diavolo. Lo specialista giallorosso Dybala lo conosce bene visto che lo ha allenato proprio a Torino e Filippi un “consiglio” a Mike lo ha di certo dato.

Le parole del francese lo hanno confermato: «Rigore? Ero fiducioso e i miei compagni avevano fiducia in me. Quello era un momento decisivo. Sono contento per il contributo che ho dato alla squadra». Maignan ha terminato, poi, così la sua disamina di Milan-Roma: «Siamo un bel gruppo e vogliamo vincere tutti gli incontri per arrivare in alto. Questi sono tre punti importanti e dobbiamo continuare così. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così, uniti e insieme, possiamo solo ottenere risultati positivi».

