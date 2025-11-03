«È troppo presto per sognare lo Scudetto - ha detto Maignan, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - e dobbiamo andare avanti partita per partita. Siamo a novembre .... È vero che abbiamo grandi obiettivi, ma adesso non montiamoci la testa».

Le parole del francese lo hanno confermato: «Rigore? Ero fiducioso e i miei compagni avevano fiducia in me. Quello era un momento decisivo. Sono contento per il contributo che ho dato alla squadra». Maignan ha terminato, poi, così la sua disamina di Milan-Roma: «Siamo un bel gruppo e vogliamo vincere tutti gli incontri per arrivare in alto. Questi sono tre punti importanti e dobbiamo continuare così. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così, uniti e insieme, possiamo solo ottenere risultati positivi».