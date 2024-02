Panchina Milan, dove va Conte? In estate pronta una rivoluzione

Il valzer degli allenatori potrebbe essere uno dei temi centrali della prossima estate. Anche il Milan potrebbe essere coinvolto, ma non solo. 'Il Corriere della Sera' in edicola oggi, parla di una vera e propria rivoluzione. Non era mai capitato in passato che allenatori di top club annunciassero a cinque mesi dalla scadenza del contratto la rinuncia a rimanere in panchina. Xavi, Klopp e di recente Tuchel hanno anticipato che l’1 luglio libereranno la panchina a Barcellona, Liverpool e Monaco di Baviera.