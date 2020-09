Nuovo vincolo su San Siro? Ecco il piano del Comune di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Comitato tecnico-scientifico del Ministero dei Beni Culturali ha chiesto di valutare l’esistenza di un vincolo storico relazionale sullo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro. Si tratta di una tutela legata al valore culturale e sociale di un’opera che la rende meritevole di essere in parte salvaguardata.

Vincolo sullo stadio di San Siro, la mossa di Palazzo Marino

Per contrastare tutto questo (qualora fosse confermato il vincolo, sorgerebbero delle problematiche nella realizzazione del nuovo stadio di Milano …), l’Amministrazione Comunale vuole avviare un tavolo tecnico congiunto con il Ministero dei Beni Culturali. L’obiettivo è quello di studiare il modo di valorizzare al meglio l’area di San Siro. Non pregiudicando, però, la costruzione del nuovo impianto sportivo di Milan e Inter.

Tavolo tecnico già suggerito dal Comitato tecnico-scientifico del Ministero

Questa, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, la contromossa messa in atto da Palazzo Marino per superare la questione del vincolo sollevata negli ultimi giorni. È stato lo stesso Comitato tecnico-scientifico a suggerire la creazione di questo tavolo con il Comune di Milano. Si tratta, comunque, di un tema già affrontato dal Consiglio Comunale di Milano, dalla Giunta Comunale di Milano e dai club cittadini.

Milan e Inter avevano rivisto già i progetti originari

Rientrano in quest’ottica, infatti, i progetti di riqualificazione di San Siro, trasformato in una cittadella dello sport a beneficio dei cittadini, presentati da Milan e Inter con gli studi Populous e Sportium. Era una richiesta contenuta nel via libera dell’aula consiliare alla realizzazione del nuovo stadio, vincolato ad una serie di paletti. Tra i quali, come si ricorderà, c’era la conservazione della memoria storica.

Nuovo stadio, l’iter burocratico è ancora lungo …

Milan e Inter avevano risposto affermativamente e proprio questo era stato il motivo del disgelo con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, inizialmente contrario alla costruzione del nuovo stadio e favorevole al mantenimento di San Siro. Continuano, però, ad emergere ostacoli: l’iter burocratico è ancora lungo e potrebbe accavallarsi alle Elezioni Comunali del 2021. Il Ministero dei Beni Culturali, inoltre, deve esaminare anche un’altra richiesta di tutela.

Chiesta anche una tutela del diritto d’autore

Si tratta di quella sul diritto d’autore, presentata dagli studi di architettura Ragazzi e Hoffer, che hanno disegnato il terzo anello di San Siro per i Mondiali di Italia ’90. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI PIERFRANCESCO MARAN, ASSESSORE ALL’URBANISTICA DI MILANO >>>