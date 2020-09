Nuovo stadio, Maran: “Aspettiamo proposta dei club. Sulle tempistiche …”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, ha parlato della realizzazione del nuovo stadio di Milano. Queste le dichiarazioni dell’Assessore Maran, in esclusiva, ai microfoni di ‘Sky Sport‘.

Maran: “Aspettiamo una proposta da Milan e Inter”

“In questo momento stiamo aspettando che i club depositino una proposta che dovrà essere tecnicamente analizzata. Si è lavorato molto bene negli scorsi mesi, quindi diversi punti critici sono stati affrontati e risolti, però bisogna avere una proposta dettagliata che deve essere valutata”.

Maran: “Speriamo che il parere sia favorevole”

“Speriamo che il lavoro impostato sia essenziale perché di fatto poi sia molto rapido il parere, speriamo, favorevole – ha proseguito Maran -. Non dimentichiamoci che Milan e Inter non propongono solamente uno stadio, ma anche di rivedere l’area circostante, con spazi commerciali, alberghi, spazi ad uffici. E’ normale, quindi, che un sì o un no non possa arrivare in 5 minuti”.

Maran: “6-8 mesi sono fisiologici su una pratica del genere”

“Ci vorranno un po’ di mesi – ha rivelato l’Assessore della Città di Milano -, sia perché deve essere votato dal Consiglio Comunale di Milano, sia perché la larga parte dell’approvazione è di carattere regionale. 6-8 mesi sono fisiologici su una pratica del genere, poi ci sono i tempi di costruzione. Se l’esito sarà positivo, come auspichiamo, le Olimpiadi saranno più l’ultimo evento storico del Meazza che il primo di quello nuovo, però è importante che sia un progetto strategico per la città”.

