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RASSEGNA STAMPA

Milan, Allegri nuovo CT della Nazionale? Ecco cosa filtra dalla sede della Figc

Nuovo CT della Nazionale: Allegri in corsa, ma il Milan frena
Massimiliano Allegri tra il Milan e la Nazionale: il tecnico rossonero è tra i candidati più forti per la nuova panchina azzurra
Redazione PM

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ presenta un’analisi sul futuro della panchina azzurra, in un momento delicatissimo per il calcio italiano. La Federazione è chiamata a scegliere un nome forte, capace di guidare un progetto tecnico e politico di lungo periodo. Secondo la 'Rosea', tra i profili valutati c’è anche Massimiliano Allegri.

Nazionale: Allegri in corsa, ma il Milan frena

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Accanto ad Antonio Conte e Roberto Mancini, Allegri è uno dei candidati ideali per la ricostruzione della Nazionale. Esperienza, gestione del gruppo e lettura delle partite sono qualità riconosciute. Tuttavia, rispetto agli altri, la sua situazione contrattuale appare più stabile.

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Conte è legato al Napoli fino al 2027, ma non è esclusa una separazione anticipata. Mancini, invece, è vicino alla fine dell’esperienza con l’Al Sadd e sarebbe pronto a rientrare in Italia. Allegri, al contrario, è pienamente coinvolto nel progetto Milan: qualificazione in Champions quasi centrata e ambizioni di vertice per la prossima stagione.

Dalla sede della Figc filtra la volontà di avviare un ciclo serio, evitando soluzioni tampone. Il nome del tecnico rossonero resta sul tavolo, ma al momento non si registrano contatti concreti. Il Milan punta sulla continuità, e Allegri non sembra avere fretta di cambiare. La scelta del nuovo CT dovrà essere strutturale, non emergenziale.

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