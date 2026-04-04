Nuovo CT della Nazionale: Allegri in corsa, ma il Milan frena

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Conte è legato al Napoli fino al 2027, ma non è esclusa una separazione anticipata. Mancini, invece, è vicino alla fine dell’esperienza con l’Al Sadd e sarebbe pronto a rientrare in Italia. Allegri, al contrario, è pienamente coinvolto nel progetto Milan: qualificazione in Champions quasi centrata e ambizioni di vertice per la prossima stagione.
Dalla sede della Figc filtra la volontà di avviare un ciclo serio, evitando soluzioni tampone. Il nome del tecnico rossonero resta sul tavolo, ma al momento non si registrano contatti concreti. Il Milan punta sulla continuità, e Allegri non sembra avere fretta di cambiare. La scelta del nuovo CT dovrà essere strutturale, non emergenziale.
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