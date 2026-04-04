Nuovo CT della Nazionale: Allegri in corsa, ma il Milan frena

Conte è legato al Napoli fino al 2027, ma non è esclusa una separazione anticipata. Mancini, invece, è vicino alla fine dell’esperienza con l’Al Sadd e sarebbe pronto a rientrare in Italia. Allegri, al contrario, è pienamente coinvolto nel progetto Milan: qualificazione in Champions quasi centrata e ambizioni di vertice per la prossima stagione.