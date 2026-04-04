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Napoli e Milan, tanti punti da situazioni di svantaggio e quanti gol nell’ultimo quarto d’ora

Napoli-Milan, confronto di alta classifica con due dati che accomunano le due squadre
Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri: compagini con una precisa caratteristica che vi evidenziamo
Daniele Triolo Redattore 

Il Napoli di Antonio Conte, terzo in classifica con 62 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in graduatoria con 63, si sfideranno lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona' con il comune auspicio di poter rosicchiare qualche punto, oltre che alla diretta concorrente, anche all'Inter di Cristian Chivu, capolista della Serie A con 69 punti.

Il big match della 31^ giornata di campionato, però, metterà davanti due compagini accomunate da una speciale caratteristica. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, Napoli e Milan sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questo campionato di Serie A.

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I rossoneri di Allegri ci sono riusciti in 11 occasioni collezionando 14 punti e mettendo insieme 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, più di ogni altra formazione in questo torneo. Anche più degli azzurri di Conte, per l'appunto, andati in svantaggio in 12 occasioni e capaci di racimolare 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Il 'CorSport' ha poi sottolineato come a fare la differenza siano, soprattutto, i minuti finali dei match. Anche in questo caso, è il Milan la squadra che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75', con ben 12 esultanze. Il Napoli fa faville, invece, negli ultimi 10 minuti: sono ben 9, infatti, i gol dei partenopei realizzati dopo il minuto 80. Napoli-Milan, dunque, sarà una gara tutta da vivere, fino all'ultimo respiro, tra due compagini che non mollano mai.

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