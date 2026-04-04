I rossoneri di Allegri ci sono riusciti in 11 occasioni collezionando 14 punti e mettendo insieme 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte , più di ogni altra formazione in questo torneo. Anche più degli azzurri di Conte, per l'appunto, andati in svantaggio in 12 occasioni e capaci di racimolare 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte .

Il 'CorSport' ha poi sottolineato come a fare la differenza siano, soprattutto, i minuti finali dei match. Anche in questo caso, è il Milan la squadra che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75', con ben 12 esultanze. Il Napoli fa faville, invece, negli ultimi 10 minuti: sono ben 9, infatti, i gol dei partenopei realizzati dopo il minuto 80. Napoli-Milan, dunque, sarà una gara tutta da vivere, fino all'ultimo respiro, tra due compagini che non mollano mai.