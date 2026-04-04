Ora Giménez è tornato ed è pronto a dare il suo contributo alla squadra di Massimiliano Allegri, così come dichiarato ieri in un'intervista in esclusiva con il canale ufficiale del club di Via Aldo Rossi. «Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perché è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Lì poi ha giocato il più grande di tutti, ossia Diego Armando Maradona, e questo crea nei giocatori che giocano lì passione. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo tornarci», ha detto Giménez, le cui parole sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.