Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
«Mi sento una persona nuova, rinnovata, e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Intendo ripagare sul campo tutto l'amore che mi hanno dato. A volte scherzo con lo staff e dico loro: 'Quando giocavo io ne vincevamo quattro di fila'», ha rivelato l'ex Feyenoord, il quale si prepara, dunque, ad un finale di annata da assoluto protagonista. Finora, in stagione, ha realizzato appena un gol (in Coppa Italia il 23 settembre 2025 contro il Lecce) e fornito 2 assist in 12 partite (781' totali sul terreno di gioco).
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