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Giménez: “Il Milan appartiene alla Champions League, dobbiamo tornarci”. Poi la promessa ai tifosi

Giménez: 'Il Milan appartiene alla Champions League, dobbiamo tornarci'. Poi la promessa ai tifosi
Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha parlato ieri al canale ufficiale del club rossonero: intervista che ha fornito molti spunti interessanti, dal ritorno in campo del 'Bebote' al patto con i tifosi, passando per un retroscena
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, ha fatto il suo rientro in campo con la maglia del Milan lo scorso 21 marzo, nel 3-2 di 'San Siro' contro il Torino, giocando gli ultimi 13' del match. Il 'Bebote' mancava da cinque mesi: l'ultima partita era stata Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025. Da lì, lo stop per il problema alla caviglia destra e la conseguente operazione due mesi dopo, il 19 dicembre 2025.

Ora Giménez è tornato ed è pronto a dare il suo contributo alla squadra di Massimiliano Allegri, così come dichiarato ieri in un'intervista in esclusiva con il canale ufficiale del club di Via Aldo Rossi. «Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perché è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Lì poi ha giocato il più grande di tutti, ossia Diego Armando Maradona, e questo crea nei giocatori che giocano lì passione. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo tornarci», ha detto Giménez, le cui parole sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

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«Mi sento una persona nuova, rinnovata, e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Intendo ripagare sul campo tutto l'amore che mi hanno dato. A volte scherzo con lo staff e dico loro: 'Quando giocavo io ne vincevamo quattro di fila'», ha rivelato l'ex Feyenoord, il quale si prepara, dunque, ad un finale di annata da assoluto protagonista. Finora, in stagione, ha realizzato appena un gol (in Coppa Italia il 23 settembre 2025 contro il Lecce) e fornito 2 assist in 12 partite (781' totali sul terreno di gioco).

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