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Milan, Allegri tra sprint finale e sirene azzurre: otto partite per giocarsi tutto

Milan, ti attendono otto finali: ecco il piano di Allegri
Allegri rilancia il Milan verso il quarto posto e guarda oltre: tra corsa Champions e voci sull’Italia e un finale di stagione che dirà molto sul futuro
Redazione PM

L’edizione della ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola propone un’analisi su un Milan che, sotto la guida di Allegri, ha cambiato volto. Preso in un momento di confusione tecnica e identitaria, il gruppo rossonero è stato rimesso in carreggiata fino a tornare competitivo per il vertice. La sconfitta contro la Lazio ha raffreddato i sogni di rimonta scudetto, ma non ha cancellato i progressi.

Milan, ti attendono otto finali

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Il Milan si gioca tutto nelle ultime otto gare. L’obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo vicino ma non ancora matematico. Lo scenario migliore è chiaro: due vittorie in trasferta 'San Siro' (della Roma) e al 'Maradona' (del Milan). Quello peggiore, invece, riavvicinerebbe Napoli, Como e Juventus, rendendo la corsa più serrata.

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Allegri è sempre rimasto con i piedi per terra, ripetendo all'infinito che l'obiettivo è il quarto posto. Molto dipenderà dall’Inter, ma il Milan dovrà farsi trovare pronto in caso di passi falsi della capolista. Senza impegni infrasettimanali, la squadra ha alternato prestazioni di alto livello a passi falsi contro avversarie inferiori. Ora non sono più ammessi errori.

Intanto, le voci su un possibile futuro in Nazionale per Allegri restano sullo sfondo. Prima c’è un campionato da chiudere al meglio: per evitare rimpianti e costruire basi solide per la prossima stagione, quando al Milan sarà chiesto qualcosa in più di una semplice qualificazione in Champions.

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