Milan, ti attendono otto finali: ecco il piano di Allegri

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Allegri è sempre rimasto con i piedi per terra, ripetendo all'infinito che l'obiettivo è il quarto posto. Molto dipenderà dall’Inter, ma il Milan dovrà farsi trovare pronto in caso di passi falsi della capolista. Senza impegni infrasettimanali, la squadra ha alternato prestazioni di alto livello a passi falsi contro avversarie inferiori. Ora non sono più ammessi errori.
Intanto, le voci su un possibile futuro in Nazionale per Allegri restano sullo sfondo. Prima c’è un campionato da chiudere al meglio: per evitare rimpianti e costruire basi solide per la prossima stagione, quando al Milan sarà chiesto qualcosa in più di una semplice qualificazione in Champions.
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