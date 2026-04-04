Milan, ti attendono otto finali: ecco il piano di Allegri

Allegri rilancia il Milan verso il quarto posto e guarda oltre: tra corsa Champions e voci sull’Italia e un finale di stagione che dirà molto sul futuro

Redazione PM 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 15:06)

L’edizione della ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola propone un’analisi su un Milan che, sotto la guida di Allegri, ha cambiato volto. Preso in un momento di confusione tecnica e identitaria, il gruppo rossonero è stato rimesso in carreggiata fino a tornare competitivo per il vertice. La sconfitta contro la Lazio ha raffreddato i sogni di rimonta scudetto, ma non ha cancellato i progressi.