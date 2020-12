Numeri, curiosità, statistiche e record del Milan di Pioli | News

Milan, che numeri per Pioli in rossonero!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tecnico Stefano Pioli sta portando il Milan a collezionare numeri, curiosità, statistiche e record che la squadra rossonera non vedeva da tanti anni. Vediamoli tutti, con l’ausilio dei quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

Sono 29 le vittorie ottenute da Pioli sulla panchina rossonera in 51 partite complessive (15 pareggi e 7 sconfitte); i successi, dunque, sono il 56,8% del totale.

1,96, invece, è la media-gol per partita del Milan di Pioli. Con quelli segnati domenica, in occasione di Milan-Fiorentina 2-0, da quando c’è Pioli il Diavolo ha messo a segno 100 reti tonde tonde.

Sono 23 i punti raccolti dal Milan di Pioli nelle prime 9 giornate della Serie A 2020-2021. Il Diavolo non era mai partito così forte da quando, in Serie A, si assegnano i tre punti a vittoria (stagione 1994-1995).

Con il 2-0 di ‘San Siro‘ contro la Fiorentina, il Milan ha eguagliato la sua striscia di partite consecutive in gol in Serie A (29). La precedente risaliva alla stagione 1972-1973.

Il Milan di Pioli, poi, sempre domenica, ha totalizzato la sua 11^ gara consecutiva in Serie A con almeno 2 reti segnate: eguagliato, anche in questo caso, il proprio record, stabilito per la prima volta a cavallo tra il 1958 ed il 1959.

Da gennaio ad oggi, il Milan viaggia ad una media di 2,2 punti per partita (92 in 41 gare); dopo il lockdown, addirittura, è di 2,41, più bassa comunque di quella che sta mantenendo in questa stagione, 2020-2021, con 2,55.

Sono 14 i giocatori rossoneri andati in gol dal giugno scorso ad oggi, post-lockdown. Zlatan Ibrahimović è il capocannoniere della squadra con 17 reti totali. Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>