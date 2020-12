Ibrahimovic, a giorni nuovi controlli: rientrerà a Genova? | Serie A News

Milan, Ibrahimovic vorrebbe accelerare i tempi per il recupero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il ‘Tapiro d’Oro‘, dalla popolare trasmissione tv ‘Striscia la notizia‘, per la polemica accesa con EA Sports. L’azienda, che produce il noto videogame di calcio ‘FIFA‘, è rea, secondo lo svedese, di utilizzare impropriamente il suo nome e la sua immagine, lucrando su entrambi.

Intanto, come rivelato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ieri Ibrahimovic ha fatto un controllo di routine alla gamba infortunata. Il bomber di Malmö, infatti, è fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tutto procede secondo le previsioni. Ma quando si potrà rivedere in campo Ibrahimovic?

Il numero 11 del Milan sosterrà, nei prossimi giorni, ulteriori controlli. Così come, tra l’altro, Rafael Leão, che soffre dello stesso infortunio del più esperto bomber scandinavo. In base a quello che sarà il responso medico ed in base alle sensazioni di Ibrahimovic, si deciderà poi sul rientro del giocatore.

Ibra vorrebbe rientrare per Sampdoria-Milan di domenica 6 dicembre. Lui scalpita, smania dalla voglia di tornare a giocare. Bisognerà, però, andare cauti con Zlatan. Una sua presenza nella prossima gara di Serie A è tutt’altro che certa ma un suo recupero lampo avrebbe, ancora una volta, dello straordinario.

Che il giocatore abbia una voglia matta di Milan lo si evince anche dal fatto che ieri, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, fosse a Milanello per lavorare in vista dei prossimi match.