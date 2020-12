TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 1° dicembre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 1° dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua copertina a Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, che contro la Dinamo Kiev in Champions League insegue il gol numero 750 in carriera. Il portoghese è sempre più indispensabile per i bianconeri. In alto, sotto la testata, il commento a Torino-Sampdoria 2-2, posticipo della 9^ giornata di Serie A.

Nel riquadro laterale, le parole di Paolo Scaroni, Presidente del Milan, su Elliott, stadio, calciomercato rossonero e non soltanto. Poi, le anticipazioni su Borussia Mönchengladbach-Inter ed Atalanta-Midtjylland di Champions: ultime, decisive chiamate per le squadre nerazzurre.

