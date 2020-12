Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (01/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola stamattina dedica la sua prima pagina alle mosse di calciomercato in casa Milan. Più in particolare, ai rinnovo di contratto delle sue stelle. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimović, Franck Kessié e Hakan Çalhanoğlu. Si parla, poi, della partita di questa sera dell’Inter. Nel caso in cui i nerazzurri non vincano a Mönchengladbach, sarà addio alla Champions League. Juventus-Dinamo Kiev, invece, sarà arbitrata da Stéphanie Frappart. Infine, nel taglio basso, si parla ancora della morte di Diego Armando Maradona e dei due posticipi di Serie A: Torino-Sampdoria 2-2 e Genoa-Parma 1-2.

