Nkunku: “Orgoglioso di essere al Milan. Ecco come mi piace giocare”

Milan, Nkunku: "Sono pronto a scoprire un nuovo Paese" — «Il mio stile di gioco - ha spiegato poi il nuovo numero 18 rossonero - è molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra, mi piace lottare per essa, dare tutto, così possiamo giocare al meglio tutti insieme. Sono orgoglioso di essere al Milan. Ho maturato un'esperienza importante il mio passato in Inghilterra e Germania. Sono pronto a scoprire un nuovo paese, un nuovo campionato e non vedo l'ora di iniziare questa stagione».

L'inserimento in rosa di Nkunku sarà sicuramente velocizzato dalla presenza, in rosa, di tanti giocatori francesi, tra i quali dei veri amici. «Ho un ottimo rapporto con Mike Maignan. Abbiamo parlato di molte cose, molto bene del Milan. Le nostre personalità sono simili. Mi ha subito convito con quello che mi ha detto. Conosciamo le ambizioni del club. Dobbiamo vincere, per questo grandi giocatori vengono a giocatore qui».

Quindi, la chiosa di Nkunku:«Sono molto contento di giocare con Luka Modrić e Rafael Leão. Non ho obiettivi personali perché non mi voglio porre limiti. Cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno. Cosa dico ai tifosi? Sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo club e per rendere felici i tifosi. Questi tifosi e questo stadio rendono il Milan leggendario».